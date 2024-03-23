Что с террористами, атаковавшими «Крокус»: кого поймали, кто они

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое предполагаемых террористов, атаковавших вчера концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, задержаны в Брянской области, рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Какие последние новости известны об этом сегодня, 23 марта?

Что известно о террористах, кого задержали

По данным Baza, среди подозреваемых числятся 37-летний Махмадрасул Н., 51-летний Ривожидин И., 21-летний Шохинджонн С. и 29-летний Рустам Н. Все четверо граждане Таджикистана, и они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях, передает источник.

Авторы канала Baza сообщают, что белое «Рено», на котором могли скрыться террористы, было остановлено в Брянской области, двоих преступников удалось задержать.

«Двое подозреваемых в нападении на „Крокус Сити Холл“ задержаны в Брянской области. Автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать», — говорится в публикации канала.

Отмечается, что во все отделения полиции разосланы ориентировки, а предполагаемые преступники могут быть вооружены.

«Предполагаемые преступники могут иметь при себе оружие и взрывчатые вещества. При задержании сотрудникам полиции приказано соблюдать меры личной безопасности. На поиски подозреваемых ориентирован весь личный состав», — сообщает Baza.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что обнаруженный силовиками автомобиль марки «Рено» не остановился, по нему был открыт огонь. В результате удалось задержать двоих человек.

«По предварительной информации, „Рено“, на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться. В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 03:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства», — рассказал парламентарий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как отреагировали в Таджикистане на информацию о террористах

МИД Таджикистана осудил теракт, произошедший вчера, 22 марта, в «Крокус Сити Холле», заявили РИА Новости в департаменте информации внешнеполитического ведомства.

«МИД Таджикистана решительно осуждает ужасающий террористический акт против мирных граждан в концертном комплексе „Крокус Сити“ в Москве», — сказал собеседник агентства.

Представители внешнеполитического ведомства Таджикистана выразили искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибших, а всем пострадавшим — скорейшего выздоровления.

Также МИД Таджикистана в настоящее время не получал информации о том, что к теракту могут быть причастны граждане страны.

«Таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. Просим опираться на официальную информацию, распространяемую госорганами РФ», — заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что публикация непроверенных и недостоверных данных может нанести вред гражданам Таджикистана, находящимся за границей.

«Обращаем внимание на необходимость ответственного отношения к распространению информации о причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту», — говорится в заявлении.

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