Королевская семья Великобритании: последние новости 29 марта, Кейт, Карл

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Карл III, королева Камилла и другие члены королевской семьи

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон обратилась к принцу Уильяму после раскрытия онкологического диагноза, а принц Гарри и Кейт Миддлтон планируют наладить отношения с близкими. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня?

Какие известны последние новости о Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон после признания о том, что у нее было обнаружено онкологическое заболевание, обратилась к мужу в публичной речи, назвав его источником своего утешения. Принцесса Уэльская отметила, что диагноз стал для нее «огромным шоком» и что у них с Уильямом ушло много времени, чтобы справиться с ситуацией «ради их молодой семьи».

«То, что Уильям рядом со мной, является отличным источником утешения и уверенности. Это так много значит для нас обоих. Мы с Уильямом сделали все возможное, чтобы справиться с ситуацией. Как вы можете себе представить, это заняло время», — заявила Кейт Миддлтон.

В Кенсингтонском дворце также сообщили, что принцесса Уэльская была тронута поддержкой общественности после объявления диагноза. Супруги получили сообщения с добрыми словами не только от жителей Великобритании, но и из других стран. По словам королевы Камиллы, принцесса Уэльская рада поддержке, которую ей оказывают после новости о раке.

«Я знаю, что Кэтрин в восторге от всех добрых пожеланий и поддержки», — сказала королева Камилла.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Пока Миддлтон проходит лечение, ее с принцем Уильямом детьми — десятилетним принцем Джорджем, восьмилетней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Луи — занимаются ее родители, сообщил королевский биограф Дункан Ларкомб. Он отметил, что родители создают для Кейт ощущение комфорта, стабильности и спокойствия.

«Они сплотились вокруг нее и ее семьи. Кэрол и Майкл, по сути, накрыли маленьких внуков одеялом безопасности, чтобы защитить их», — пояснил Ларкомб.

Какие известны последние новости о Карле III

Карл III вернется к своим обязанностям. В воскресенье, 31 марта, монарх посетит пасхальную службу в часовне Виндзорского замка. Это появление станет первым после того, как стало известно, что у короля Великобритании было обнаружено онкологическое заболевание.

Несмотря на то что Карл III длительное время не принимал участия в публичных мероприятиях, он продолжает работать с государственными бумагами. В частности, монарх, который также является главнокомандующим Вооруженными силами Великобритании, пописал указ, позволяющий военнослужащим сухопутных войск носить бороды, отменив тем самым столетний запрет на них, пишет Telegraph.

По словам племянника короля Питера Филлипса, Карл III расстроен темпами своего выздоровления. Изначально предполагалось, что после того как у монарха было диагностировано онкологическое заболевание, срок его лечения составит около двух месяцев, после чего он в полной мере вернется к исполнению своих обязанностей.

Сможет ли принц Гарри наладить общение с королевской семьей

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл в 2020 году отказались от обязанностей членов королевской семьи, однако герцог Сассекский намерен наладить отношения с близкими, пишет The Mirror.

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press Принц Гарри и Меган Маркл

Королевский эксперт и писатель Том Куинн считает, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл ждут извинений от принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По словам эксперта, герцог Сассекский намерен восстановить общение с семьей. Как отмечается, встреча братьев может состояться уже в мае. В это время Гарри должен прилететь в Великобританию.

«Он хочет помириться со своим братом, чтобы у детей могли быть какие-то отношения, однако он и Меган все еще думают, что сначала Уильям и Кейт должны принести унизительные извинения», — отметил королевский эксперт.

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