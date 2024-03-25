Королевская семья Британии: последние новости 25 марта, что с Миддлтон

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с мужем и детьми уехала из дворца в Виндзоре в неизвестном направлении, а племянник короля Великобритании Карла III Питер Филлипс сообщил, что монарх обеспокоен медленными темпами лечения от рака. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня, 25 марта?

Какие известны последние новости о Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон после признания о том, что у нее было обнаружено онкологическое заболевание, покинула дворец в Виндзоре и уехала в неизвестном направлении, сообщает издание Mirror.

По данным источника, принцесса Уэльская вместе с супругом принцем Уильямом улетели на вертолете в свое поместье Анмер-Холл в Норфолке, где проведут пасхальные каникулы. Вместе с ними дворец также покинули их дети — десятилетний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи.

Два дня назад принцесса Уэльская сообщила, что у нее обнаружили рак после операции на брюшной полости. Она назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии.

«Операция прошла успешно, однако после нее анализы показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения», — заявила Миддлтон.

Принцесса попросила общественность дать ее семье право на личную жизнь и объяснила, что длительное время не появлялась на публике, так как ей требовалось время для того, чтобы начать лечение и объяснить свое заболевание детям.

«Как я уже говорила им, я здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредоточившись на вещах, которые помогут мне исцелиться душой, телом и духом», — объяснила она.

В Кенсингтонском дворце также сообщили, что принцесса Уэльская была тронута поддержкой общественности после объявления диагноза. Супруги получили сообщения с добрыми словами не только от жителей Великобритании, но и из других стран.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон, принц Уильям с детьми

Как принц Уильям отреагировал на болезнь Миддлтон

Близкий источник из окружения королевской семьи сообщил The Sunday Times, что принцесса нашла в себе силы рассказать о своем диагнозе благодаря поддержке принца Уильяма, при этом он сам «испытал колоссальный шок».

Как сообщает источник, принц Уэльский испытывает гордость за свою жену. Он считает, что Кейт Миддлтон проявила стойкость и отвагу во время восстановления после тяжелой операции на брюшной полости, но сам с трудом справляется со своими эмоциями.

«Он бегает по школьным делам детей, он испытывает колоссальный стресс. Уильям находится всего в шаге от престола, но болезнь жены, проблемный брат и вся эта публичность вокруг оказались для него тяжелейшим грузом», — заявил источник из Букингемского дворца.

Что известно о лечении Карла III от рака

Король Великобритании Карл III расстроен темпами своего выздоровления от рака, заявил его племянник Питер Филлипс в интервью Sky News Australia. Изначально предполагалось, что, после того как у монарха было диагностировано онкологическое заболевание, срок его лечения составит около двух месяцев, после чего он в полной мере вернется к исполнению своих обязанностей.

«Я думаю, что в конечном итоге он очень расстроен. Он расстроен тем, что не может продолжать и делать все, что он хочет. Но он очень прагматичен, он понимает, что есть период времени, когда ему действительно нужно сосредоточиться на себе. И в то же время он всегда подталкивает свой персонал и всех — своих врачей и медсестер — к тому, чтобы иметь возможность сказать: „На самом деле я могу сделать это, я могу сделать то“», — сообщил Питер Филлипс.

Несмотря на то что Карл III на настоящий момент не принимает участия в публичных мероприятиях, он намерен возглавить королевскую семью на Пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре 31 марта.

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