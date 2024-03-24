Составлен список уехавших артистов, которые осудили теракт в «Крокусе»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»/Global Look Press

Ряд артистов российского шоу-бизнеса, покинувших Россию после начала спецоперации, прокомментировали теракт в «Крокус Сити Холле». Что они сказали о трагедии, кто предложил свою помощь пострадавшим и семьям погибших?

Кто из уехавших артистов отреагировал на теракт в «Крокусе»

Комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) назвал теракт ужасающей трагедией. Он опубликовал пост в социальных сетях, принеся соболезнования семьям, которых коснулась трагедия. Юморист выразил надежду, что потерявшие родных россияне найдут в себе силы и «справятся с этой бедой». Также Галкин отметил, что все его мысли сейчас с пострадавшими.

Переехавшая во Францию певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в личном Telegram-канале заявила, что у нее нет слов, чтобы описать трагедию, и выразила соболезнования близким жертв.

Музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обосновавшийся в Лондоне, опубликовал фотографию свечи после того, как узнал о трагедии. Аналогично поступили солист группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), проживающий последние годы в США, и заслуженная артистка России Рената Литвинова. Актриса после начала СВО переехала жить во Францию, однако иногда приезжает в Москву к матери.

Переехавший в США комик Александр Незлобин спустя сутки после теракта опубликовал в личном аккаунте фотографию обгоревшего «Крокус Сити Холла» и выразил соболезнования. Свои сопереживания близким выразила и телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Она последние два года живет в Испании. Ее бывший муж комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также принес соболезнования. Он после переезда из России обустроился в Израиле.

Кто из уехавших артистов предложил свою помощь после теракта

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), проживающий в Дубае, выразил свои соболезнования жертвам теракта и заявил, что готов компенсировать пострадавшим расходы на лечение и восстановление. Также исполнитель перечислил 1 млн рублей школьнику Исламу, который работал в гардеробе концертного зала и помог более чем 100 людям покинуть здание горящего комплекса.

Рэпер 24 марта также опубликовал новое обращение, в котором призвал пострадавших в теракте не стесняться просить помощи. По словам артиста, на настоящий момент он потратил 4 млн рублей на помощь, в его распоряжении еще остается бюджет в 40 млн рублей.

Что сказал Дмитрий Назаров после теракта в «Крокусе»

Народный артист России Дмитрий Назаров после начала спецоперации переехал с супругой во Францию. Актер регулярно записывает антироссийские ролики в своих социальных сетях. Он никак не прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле», но отреагировал на обсуждения депутатов Госдумы о необходимости ввести смертную казнь для террористов.

Несмотря на то что в Совфеде исключили введение смертной казни после теракта в «Крокусе», Назаров опубликовал в личном блоге стихотворение на эту тему.

«Мы любим смерть, у нас до смерти голод. Спаси нас, Господи. Мы даже траур превращаем в повод благословения казни на Руси», — сказал он на камеру.

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