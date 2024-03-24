В России хотят наградить спасавшего людей в «Крокусе» школьника В Госдуме РФ захотели наградить 15-летнего гардеробщика за героизм в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К председателю Госдумы Вячеславу Володину обратятся с предложением наградить 15-летнего школьника Ислама, который спасал людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», заявила РИА Новости глава Комитета ГД по защите семьи Нина Останина. По ее словам, мальчик совершил героический поступок.

Этот парень просто вызывает уважение, восхищение. И наш профильный комитет обязательно обратится к председателю Государственной думы Вячеславу Викторовичу Володину, к совету Госдумы, чтобы наградить его почетной грамотой Государственной думы за умелые действия, — подчеркнула депутат.

Школьник действовал четко по инструкции, что помогло спасти множество посетителей концертного зала, уточнила Останина. Именно под его руководством эвакуация прошла успешно, констатировала глава комитета.

Ранее стало известно, что Следственный комитет наградит ведомственной наградой мужчину, который обезвредил одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл» и спас окружавших его людей. Об этом распорядился председатель СК Александр Бастрыкин. По словам очевидцев, молодой человек прыгнул на вооруженного автоматом мужчину, отнял у него оружие и ударил прикладом.