СК наградит героя, который дал отпор террористу и спас людей в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, который обезвредил одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл» и спас окружавших его людей, будет представлен к награде Следственного комитета, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что таким образом распорядился председатель СК Александр Бастрыкин.

В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его, — сказано в публикации.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что один из посетителей «Крокуса» обезвредил террориста и помог спастись десяткам людей. По словам очевидцев, молодой человек прыгнул на вооруженного автоматом мужчину, отнял у него оружие и ударил прикладом. Очевидица заявила, что благодаря поступку молодого человека из здания смогли выбраться несколько десятков зрителей.

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам сообщил, что теракт в «Крокус Сити Холле» является кровавой акцией устрашения россиян. По словам главы государства, целью организаторов атаки было массовое убийство мирных людей. Российский лидер сравнил преступление с действиями нацистов. Путин отметил, что преступники действовали хладнокровно и целенаправленно.

По данным СК, число погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 133 человек. При этом СМИ сообщают, что количество жертв превышает 150. Пострадали еще больше сотни человек.