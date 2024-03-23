СКР сообщил о росте числа погибших при теракте в «Крокусе» СКР: во время теракта в подмосковном «Крокусе» погибли 133 человека

Фото: МЧС России

Число погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области достигло 133 человек, сообщил Следственный комитет России. По данным ведомства, спасатели продолжают поисковые работы на месте трагедии.

В ходе разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются, — сказано в сообщении.

В настоящее время известны имена 41 погибшего. Поименный список жертв опубликовало Министерство здравоохранения Московской области. В перечне значатся 21 мужчина и 20 женщин.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с терактом в Подмосковье. Глава государства назвал нападение на «Крокус Сити Холл» кровавой акцией для устрашения россиян. По его словам, организаторы тщательно спланировали теракт, их целью было массовое убийство мирных граждан. Путин подчеркнул, что террористы действовали целенаправленно и хладнокровно.

Российский лидер заявил, что по всей стране будут введены антитеррористические меры. Как отметил Путин, важно не допустить новых атак со стороны тех, кто ответственен за атаку на «Крокус Сити Холл». По словам главы государства, страна не раз проходила через тяжелейшие испытания.