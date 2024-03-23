Путин объявил об антитеррористических мерах по всей России

Президент России Владимир Путин заявил, что по всей стране будут введены антитеррористические меры. По его словам, важно не допустить новых атак. Глава государства подчеркнул, что страна не раз проходила через тяжелейшие испытания.

В Москве и других регионах введены дополнительные меры антитеррористического характера. Главное — не дать тем, кто стоит за бойней в «Крокусе», совершить новые преступления, — сказал Путин.

Ранее «Ведомости» писали, что допуск в Госдуму будет временно ограничен с 25 марта до «отдельного решения». По данным издания, также ограничивается проведение парламентских слушаний и прочих мероприятий в здании. Отмечается, что все ранее заказанные разовые пропуска и заявки на проход аннулированы. Кроме того, иностранные граждане смогут попасть в ГД только по решению спикера палаты Вячеслава Володина.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отмене культурных и массовых мероприятий в Москве на ближайшие дни. Он призвал москвичей с пониманием отнестись к этой мере.

Кроме того, утром 23 марта проход к Красной площади в Москве оказался перекрыт. По периметру дежурят наряды полиции и бойцы Росгвардии. Посетить Александровский сад тоже нельзя. Он закрыт, внутри дежурят сотрудники ФСО. В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский также усилены меры безопасности. В МГУ подчеркнули, что во всех корпусах и общежитиях вуза усилены меры безопасности.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел вчера, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». На данный момент известно о 150 погибших. Цифра не окончательная. Более 120 человек также пострадали во время инцидента.