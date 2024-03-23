Доступ в Госдуму ограничат из-за теракта в «Крокусе» «Ведомости»: с 25 марта будет ограничен доступ в Госдуму в целях безопасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Допуск в Госдуму будет временно ограничен с 25 марта до «отдельного решения», сообщают «Ведомости». По данным издания, также ограничивается проведение парламентских слушаний и прочих мероприятий в здании.

Отмечается, что все ранее заказанные разовые пропуска и заявки на проход аннулированы. Кроме того, установлен лимит для глав комитетов и комиссий на оформление таких пропусков — до 10 в день. При этом иностранные граждане смогут попасть в Госдуму только по решению спикера палаты Вячеслава Володина.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отмене культурных и массовых мероприятий в Москве на ближайшие дни. Он призвал москвичей с пониманием отнестись к этой мере. Он также выразил соболезнования близким погибших в теракте. Позже Минкультуры приняло решение отменить все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни в целях безопасности.

Психолог Анна Ермолаева, которая работает с пострадавшими и родственниками погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», заявила, что при возникновении кризисной ситуации и в состоянии шока нужно постараться придерживаться того же режима, в котором человек был до этого. По ее словам, также необходимо определиться с собственным состоянием и найти опору.

Вечером 22 марта группа террористов устроила стрельбу и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл». По последним данным, погибли 150 человек, еще сотни пострадали. Среди жертв оказались дети.