Психолог дала советы пострадавшим и родственникам жертв теракта в «Крокусе» Психолог Ермолаева: пострадавшим при теракте в «Крокусе» необходимо найти опору

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При возникновении кризисной ситуации и в состоянии шока нужно постараться придерживаться того же режима, в котором человек был до этого, заявила в беседе с NEWS.ru кризисный психолог, замруководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ МГППУ Анна Ермолаева, которая работает с пострадавшими и родственниками погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». По ее словам, также необходимо определиться с собственным состоянием и найти опору.

Что делать в кризисной ситуации при наличии паники, шока у населения. В первую очередь нужно постараться придерживаться того же режима, в котором человек был до этого. Это важно, потому что мозг воспринимает такую информацию как знакомую режимную, ту, которая была до стресса. Второе — нужно определиться с собственным состоянием, насколько оно ресурсно. Если нересурсно, постараться себя сохранить, придерживаться рекомендаций, особенно если нужно куда-то ехать, — сказала Ермолаева.

Специалист также посоветовала отвлечься от случившегося и заняться любимыми делами, которые приведут в стабильное состояние. Кроме этого, необходимо сократить количество информации, стараться часто не заходить в социальные сети и не читать материалы о событии. Как пояснила Ермолаева, это будет только усугублять состояние человека.

Ранее эксперт по безопасности Дмитрий Дементьев заявил, что действия, которые следует предпринимать при теракте, зависят от обстоятельств. По его словам, если повезло оказаться в отдалении, нужно постараться покинуть место событий, в ином случае — спрятаться или притвориться погибшим. Как подчеркнул эксперт, главная задача — скрыться с глаз и не мелькать перед преступниками.