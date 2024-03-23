Россиянам рассказали, как вести себя при теракте Эксперт Дементьев: оказавшимся в эпицентре теракта следует притвориться мертвым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действия, которые следует предпринимать при теракте, зависят от обстоятельств, заявил в разговоре с NEWS.ru командир штурмового отряда в ДНР, эксперт по безопасности Дмитрий Дементьев. Если повезло оказаться в отдалении, нужно постараться покинуть место событий, в ином случае — спрятаться или притвориться погибшим, отметил он.

Как нужно вести себя в сложившейся ситуации. Здесь разные группы людей. Например, группа людей, которые услышали в отдалении, что идет стрельба, либо началась какая-то паника. Группа людей, которая находится в самом центре событий. Две разных группы. Первой, безусловно, советую ни в коем случае не пытаться выяснить, что там происходит, а именно нужно удалиться от этого места, сразу же сообщив об этом в органы полиции, — заявил Дементьев.

Второй группе, которая оказалась в эпицентре, следует максимально спрятаться или притвориться мертвым, так как террористы в первую очередь ведут огонь по движущимся целям, заявил собеседник. Основная задача — скрыться с глаз, не мелькать перед преступниками, подчеркнул он.

Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске произошел теракт. Группа людей в составе не менее пяти человек устроили стрельбу и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате действий террористов, по последним данным, погибли 82 человека, еще 183 пострадали. Среди жертв оказались дети — не менее трех, в числе пострадавших также есть несовершеннолетние — сейчас известно о восьмерых.