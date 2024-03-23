Число погибших при теракте в «Крокусе» снова возросло «112»: число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 82 человек

Telegram-канал «112» сообщил, что число погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек. По его информации, среди жертв есть трое детей.

До этого Следственный комитет России сообщал, что в результате стрельбы в концертном зале Красногорска погибли по меньшей мере 60 человек. По данным ведомства, количество жертв может увеличиться.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что 115 человек, в том числе пять детей, находятся в больницах Москвы и Подмосковья после теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, спасатели продолжают работать на месте пожара. Глава региона также добавил, что к работам на месте пожара в концертном зале привлечено 477 человек и 183 единицы техники. Спасатели в течение всего дня будут разбирать завалы.