Воробьев уточнил число госпитализаций после теракта в «Крокусе» Воробьев: 115 человек находятся в больницах после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

115 человек, в том числе пятеро детей, находятся в больницах Москвы и Подмосковья после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. По его словам, спасатели продолжают работать на месте пожара.

Уточнение списков тех, кто находится в больницах Москвы и Московской области. На данный момент это 115 человек, в том числе 5 детей. По мере поступления информации будем уточнять списки, — написал он.

Воробьев добавил, что к работам на месте пожара привлечено 477 человек и 183 единицы техники. По его словам, спасатели в течение всего дня будут разбирать завалы.

Глава Подмосковья также объявил о начале работы центра помощи в помещениях фонда «Защитники Отечества», он будет развернут в пяти минутах ходьба от концертного зала. Там родственники смогут получить информацию о погибших и пострадавших.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что около 60 взрослых, пострадавших при стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл», находятся в тяжелом состоянии. Он отметил, что оказание помощи раненным продолжается. Препаратов и донорской крови достаточно, подчеркнул он.