115 человек, в том числе пятеро детей, находятся в больницах Москвы и Подмосковья после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. По его словам, спасатели продолжают работать на месте пожара.
Уточнение списков тех, кто находится в больницах Москвы и Московской области. На данный момент это 115 человек, в том числе 5 детей. По мере поступления информации будем уточнять списки, — написал он.
Воробьев добавил, что к работам на месте пожара привлечено 477 человек и 183 единицы техники. По его словам, спасатели в течение всего дня будут разбирать завалы.
Глава Подмосковья также объявил о начале работы центра помощи в помещениях фонда «Защитники Отечества», он будет развернут в пяти минутах ходьба от концертного зала. Там родственники смогут получить информацию о погибших и пострадавших.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что около 60 взрослых, пострадавших при стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл», находятся в тяжелом состоянии. Он отметил, что оказание помощи раненным продолжается. Препаратов и донорской крови достаточно, подчеркнул он.