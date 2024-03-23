Названо число тяжело раненных людей при теракте в «Крокусе» Мурашко: 60 человек находятся в тяжелом состоянии после стрельбы в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 60 взрослых, пострадавших при стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл», находятся в тяжелом состоянии, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, всего после трагедии в больницы доставлены 115 человек, из них пятеро детей.

Министр отметил, что оказание помощи раненным продолжается. Препаратов и донорской крови достаточно, подчеркнул он.

Ранее российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который находится за пределами РФ, заявил о готовности компенсировать пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» расходы на лечение и восстановление. Артист создал специальный бот, в который призвал пострадавших присылать свои данные.

В свою очередь блогер Анастасия Ивлеева призвала москвичей и жителей Подмосковья сдать донорскую кровь в связи большим числом пострадавших. Также телеведущая заменила аватар на своем канале на черный квадрат.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным ФСБ, погибли 40 человек, более 140 пострадали. Стрельба началась перед концертом группы «Пикник». После этого в здании разгорелся пожар. По словам очевидцев, огнем была затронута треть строения. Сейчас возгорание уже локализовано.