В МЧС сообщили о локализации пожара в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарным удалось локализовать возгорание в концертном зале «Крокус Сити Холл», где в пятницу, 22 марта, произошла стрельба, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным спасателей, специалисты прилагают все усилия для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать пожар.

Пожар в Крокусе локализован. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара, — говорится в сообщении.

Пожар в концертном зале начался вечером 22 марта после стрельбы перед концертом рок-группы «Пикник». На видео с места теракта были слышны автоматные очереди. Кроме этого, показывалось, как посетители в спешке пытались найти укрытие. В результате ЧП погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК.