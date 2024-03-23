Число жертв в результате теракта в «Крокусе» возросло СК РФ: свыше 60 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», по предварительным данным, погибли 60 человек, передает пресс-служба Следственного комитета России. По информации ведомства, число жертв может увеличиться.

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться, — говорится в сообщении СК.

Ранее «Коммерсант» отмечал, что устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле» террористы были славянской внешности с ростом выше среднего — до 180 см. По данным некоторых источников газеты, преступники могут относиться к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Силовики уже ночью начали получать ориентировки из оперштаба, в соответствии с которыми велся розыск террористов.

До этого Telegram-канал «112» опубликовал список жертв в результате теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». В ФСБ на тот момент подтвердили, что в результате инцидента в торговом комплексе 40 человек погибли и более 100 пострадали. Согласно предварительной информации, стрельбу устроили от пяти до 20 неизвестных в камуфляже.