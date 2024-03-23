Главы ФСБ и СК доложили Путину о расследовании теракта в «Крокусе» Бортников и Бастрыкин доложили Путину о ходе расследования теракта в «Крокусе»

Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии Александр Бортников, Владимир Колокольцев, Александр Бастрыкин и Виктор Золотов доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба главы государства. Уточняется, что глава МЧС Александр Куренков также рассказал российскому лидеру о мерах, принятых для спасения людей и помощи пострадавшим.

Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили Путину о ходе расследования теракта в комплексе «Крокус сити холл», — заявили в пресс-службе.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал фото мужчин, которые могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Канал заметил, что и в машине, и в момент нападения они были в кепках. На кадрах видно, что террористы шли с оружием наизготовку. По уточнению Baza, они передвигались на «Рено».