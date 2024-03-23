Увеличилось число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» «112»: число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 183 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники сообщает, что число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 183 человек. По его данным, среди них восемь детей. Официально эта информация не подтверждалась.

Также канал сообщал, что число погибших увеличилось до 82 человек. Кроме того, среди жертв террористической атаки оказались трое детей. При этом в Минздраве Подмосковья отмечали, что еще трое несовершеннолетних находятся в больницах. На тот момент в списке пострадавших насчитывался 121 человек.

До этого Следственный комитет России сообщал, что в результате стрельбы в концертном зале под Красногорском погибли по меньшей мере 60 человек. Количество жертв может увеличиться, предупредило ведомство.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что 115 человек, в том числе пятеро детей, находятся в больницах Москвы и Подмосковья после теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, спасатели продолжают работать на месте пожара. Глава региона также добавил, что к ликвидации возгорания привлечено 477 человек и 183 единицы техники. Спасатели в течение всего дня будут разбирать завалы.

По последним данным, тушение отдельных очагов пожара в «Крокус Сити Холле» должно было занять около полутора-двух часов и к 10:00 мск, оно вероятно, завершится. Первый замначальника ГУ МЧС по Подмосковью Александр Перегуда отметил, что после этого начнется разбор завалов.