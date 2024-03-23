Стало известно, когда потушат «Крокус Сити Холл» МЧС: тушение очагов пожара в «Крокус Сити Холле» займет до двух часов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тушение отдельных очагов пожара в «Крокус Сити Холле» займет еще около полутора-двух часов, сообщил первый замначальника ГУ МЧС по Подмосковью Александр Перегуда. Видео заседания оперштаба опубликовал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Ранее в Сети появились фото с места, где произошел теракт, на которых видно задымление.

Сейчас мне нужно часа полтора-два, чтобы мы завершили тушение очагов пожара. Потом заходим, оцениваем обстановку, принимаем решения, — заявил Перегуда.

Сроки были озвучены в контексте обсуждения мероприятий по разбору завалов. Перегуда отметил, что сначала требуется завершить тушение. После этого будет ясна дальнейшая последовательность работ, добавил он.

Ранее в распоряжении NEWS.ru оказались кадры с места пожара после теракта. На фото и видео видно, что над зданием «Крокус Сити Холла» после ликвидации возгорания поднимается дым. Кроме того, были представлены снимки с оцеплением, выставленным вокруг здания. Полиция никого не подпускает к сгоревшему концертному залу.

Вместе с тем в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщали, что к тушению пожара были привлечены 477 человек. Для ликвидации возгорания также задействовано 183 единицы техники.