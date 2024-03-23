Появились подробности тушения пожара в «Крокусе» после теракта ГУ МЧС: 477 человек привлечены к тушению пожара в «Крокусе» после теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К тушению пожара в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» привлечено 477 человек, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Московской области. Для ликвидации возгорания также задействовано 183 единицы техники. Точная информация о погибших и пострадавших в результате теракта уточняется.

По состоянию на 06:00 23.03.2024 сведения о погибших и пострадавших уточняются. Всего привлекается 477 человек и 183 единицы техники, в том числе от МЧС России 192 человека, 79 единиц техники, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудники экстренных служб завершили эвакуацию пострадавших из здания «Крокус Сити Холла» после теракта. Машины скорой помощи развезли раненых по медицинским учреждениям. Вертолеты санитарной авиации, которые были задействованы в транспортировке пострадавших, также вернулись на базу.

Согласно последней информации, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек. По данным Следственного комитета РФ, число жертв может увеличиться. Президент России Владимир Путин пожелал всем пострадавшим при теракте скорейшего выздоровления. Он также выразил благодарность врачам, которые спасают жизни раненых.