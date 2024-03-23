Путин пожелал выздоровления пострадавшим при теракте в «Крокусе» Голикова: Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в «Крокусе» выздоровления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» скорейшего выздоровления, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет ТАСС. По ее словам, российский лидер также передал благодарность врачам.

Мы с Михаилом Альбертовичем (Мурашко — ред. NEWS.ru) доложили президенту о состоянии здоровья пациентов, президент пожелал всем выздоровления и благодарность врачам, — сказала Голикова журналистам по итогам визита в НИИ имени Склифосовского.

На данный момент необходимо внимательно наблюдать за самочувствием пациентов и своевременно оказывать им помощь, подчеркнула вице-премьер. Именно этим сотрудники медучреждений занимаются и будут заниматься, констатировала она.