Задымление остается на месте пожара после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В распоряжении NEWS.ru оказались кадры с места пожара после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». На фото и видео видно, что над зданием после ликвидации возгорания поднимается дым.

NEWS.ru ранее опубликовал кадры, на которых видно оцепление, выставленное вокруг здания. Сотрудники полиции никого не подпускают к сгоревшему концертному залу, но действуют спокойно и вежливо. Повернуть в сторону парковки невозможно, поскольку на въезде установлены камеры.

Также стало известно, что сотрудники столичного метрополитена останавливают всех мужчин с рюкзаками на спине. Там объяснили, что получили указание проверять всех, вне зависимости от наличия с собой металлических предметов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее опубликовал новые кадры изнутри концертного зала «Крокус Сити Холл» после ликвидации огня. На них видно, что здание сильно пострадало в результате возгорания.

В МЧС сообщили, что к тушению пожара в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» привлекались 477 человек. Для ликвидации возгорания также задействовано 183 единицы техники. Точная информация о погибших и пострадавших в результате теракта уточняется.