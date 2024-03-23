Красная площадь закрыта, ТЦ «Ривьера» эвакуирован. Что происходит в Москве

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Москве действуют ограничения после произошедшего 22 марта теракта в «Крокус Сити Холле». Какие подробности известны сегодня?

Какие ограничения действуют в Москве после теракта

Мэр Москвы Сергей Собянин после произошедшего в «Крокус Сити Холле» теракта сообщил, что в предстоящие выходные отменяются все спортивные, культурные и массовые мероприятия.

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал он в Telegram-канале.

Утром посетителям ТРЦ «Ривьера» сообщили о необходимости покинуть здание и закрытии комплекса. Очевидцы сказали, что никаких объявлений не было.

Сегодня, 23 марта, проход к Красной площади в Москве перекрыт. По периметру дежурят наряды полиции и бойцы Росгвардии.

Посетить Александровский сад тоже нельзя. Он закрыт, внутри дежурят сотрудники ФСО. При этом торговый центр ГУМ работает штатно, но гостей на входе просят пройти через рамки металлодетектора и показать сумки.

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский усилены меры безопасности. В МГУ подчеркнули, что во всех корпусах и общежитиях вуза тоже усилены меры безопасности.

По данным «Ведомостей», с 25 марта будет ограничен доступ в Госдуму. Так, все ранее заказанные разовые пропуска и заявки на проход в здания Госдумы организованных групп, а также заявки на допуск автотранспорта к зданиям Госдумы аннулированы. Ограничивается проведение слушаний, круглых столов и прочего.

Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве и Подмосковье введены дополнительные меры антитеррористического характера.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Что известно о теракте в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел вчера, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Мероприятие должно было начаться в 20:00 по московскому времени.

Нападавшие открыли огонь, после чего прогремели взрывы и возник пожар. Он почти полностью уничтожил верхние этажи здания.

Пожар удалось локализовать. На данный момент известно о 150 погибших. Цифра не окончательная. Более 120 человек также пострадали во время инцидента.

СКР возбудил уголовное дело о теракте. В Брянской области задержаны все четверо предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу в «Крокусе».

Один подозреваемых в теракте сообщил, что организатор преступления предложил ему 500 тысяч рублей за участие в стрельбе. При этом он не получил всю сумму, ему перевели только часть средств на банковскую карту.

«Застрелил людей за деньги. Деньги еще не получил, половину получил только на карту», — сказал предполагаемый террорист.

Он также рассказал, что 4 марта прилетел из Турции, а приказ о расстреле людей ему якобы отдал один из помощников проповедника в Telegram-чате, который достал им в том числе и оружие. К теракту, по его словам, он готовился около месяца, однако конкретные имена людей, кого необходимо было убить, ему не назвали. Задержанный признался, что расстреливать нужно было всех подряд, «без разницы кого».

«Его помощник мне написал где-то месяц назад. Просто поздоровался сначала. Потом деньги мне предлагал, я согласился», — пояснил мужчина.

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