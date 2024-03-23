Почему террористы напали на «Крокус Сити Холл», что это за концертный зал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вчера, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел теракт. Что известно о концертном зале, когда он был открыт, кто им владеет?

Что за теракт случился в «Крокусе»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вчера, 22 марта, перед концертом группы «Пикник», который должен был начаться в 20:00 по московскому времени.

Нападавшие открыли огонь, после чего прогремели взрывы и возник пожар. Он почти полностью уничтожил верхние этажи здания.

Пожар удалось локализовать. На данный момент известно о более чем 80 погибших, из них трое — дети. Пострадали более 120 человек.

СКР возбудил уголовное дело о теракте. Также известно, что в Брянской области задержаны все четверо предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу в «Крокусе».

Когда был открыт «Крокус», кому принадлежит

«Крокус Сити Холл» — крупный многоуровневый концертный зал. Он находится в деловом центре «Крокус-Сити» в подмосковном Красногорске, рядом со станцией метро «Мякинино» и МКАД.

«Крокус Сити Холл» входит в Crocus Group, специализирующейся на строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости. Зал был открыт осенью 2009 года.

Максимальная вместимость комплекса составляет 9789 человек. Владелец Crocus Group —бизнесмен Араз Агаларов. В мае 2023 года его сын певец Эмин Агаларов, являвшийся до этого первым вице-президентом Crocus Group, покинул холдинг и занялся собственными проектами. Вчера он вместе с отцом прибыл к месту трагедии и наблюдал за пожаром и эвакуацией раненых. Также Агаларов-младший обратился со словами поддержки к тем, кто потерял родных.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в „Крокус Сити Холле“. Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь», — прокомментировал исполнитель.

В 2023 году Crocus Group заняла седьмое место в списке крупнейших рантье журнала Forbes с годовым доходом в $255 млн. В группу входят торгово-выставочный и деловой центр «Крокус Сити», объединяющий, помимо концертного зала «Крокус Сити Холл», выставочный комплекс «Крокус Экспо» и торговый центр «Крокус Сити Молл».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие мероприятия были запланированы в «Крокусе» в ближайшее время

В 2024 году в «Крокус Сити Холле» должны были состояться выступления Владимира Кузьмина (29 марта), Любови Успенской (12 апреля), Ани Лорак (19 апреля), Ирины Понаровской (20 апреля), Анастасии Сланевской (Славы) (27 апреля), Григория Лепса (15 июля), Алены Апиной (21 ноября) и других артистов.

4 апреля в концертном зале также должна была пройти церемония вручения премии «Жара Music Awards», 28 апреля — состояться финал шоу «Маска», 22 мая — «Русская музыкальная премия телеканал RU.TV».

Мероприятия в «Крокусе» были расписаны до конца 2024 года.

Читайте также:

Что западные СМИ пишут о теракте в «Крокусе», кого и почему осуждают

Теракт в «Крокусе»: официальные данные, сколько жертв, что с нападавшими

Какие западные страны поддержали РФ и Путина после теракта в «Крокусе»