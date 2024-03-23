Успенская, Лорак, Лепс: кто из артистов должен был выступить в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Анна Лорак и Георгий Лепс

Вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье случился теракт. Кто из артистов должен был выступить там в ближайшее время?

Что случилось в «Крокусе»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вчера, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Мероприятие должно было начаться в 20:00 по московскому времени.

Нападавшие открыли огонь, после чего прогремели взрывы и возник пожар. Он почти полностью уничтожил верхние этажи здания.

Пожар локализовали. К тушению было привлечено 477 человек и 183 единицы техники. На данный момент известно о более чем 80 погибших, из них трое — дети. Пострадали более 120 человек.

СКР возбудил уголовное дело о теракте. Также известно, что в Брянской области задержаны все четверо предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу в «Крокусе». Следователи уже приступили к работе с ними.

Кто из артистов отменил концерты после теракта

Некоторые российские артисты отменили свои концерты в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Среди них Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Сергей Жуков, Егор Крид, Юлия Паршута, Mary Gu, группа Dabro. В соцсетях они также выразили соболезнования семьям погибших.

«Я приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Сейчас нет слов, страшное горе. Я хочу сообщить о переносе концерта в Пензе 24.03. Подробности мы сообщим позже», — написала Гагарина в микроблоге.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

Чьи концерты были запланированы в «Крокусе» в ближайшее время

В 2024 году в «Крокус Сити Холле» были запланированы выступления Владимира Кузьмина (29 марта), Любови Успенской (12 апреля), Ани Лорак (19 апреля), Ирины Понаровской (20 апреля), Анастасии Сланевской (Славы) (27 апреля), Григория Лепса (15 июля), Алены Апиной (21 ноября) и других артистов.

4 апреля в концертном зале должна была состояться церемония вручения премии «Жара Music Awards», 28 апреля — пройти финал шоу «Маска», 22 мая — «Русская музыкальная премия телеканал RU.TV».

Мероприятия в «Крокусе» были запланированы до конца 2024 года.

Как на теракт отреагировали артисты

Народный артист России Филипп Киркоров в соцсетях выразил соболезнования всем пострадавшим, их семьям и близким. Поп-король отметил, что готов оказать помощь бизнесмену Аразу Агаларову, который владеет «Крокус Сити Холлом», и его сыну певцу Эмину Агаларову, бывшему вице-президенту компании.

«Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова. Для нас, для артистов, „Крокус Сити Холл“, концертный зал им. Муслима Магомаева, это наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас. Сейчас как никогда мы должны все сплотиться. Эмин, Араз, я буду всегда рядом. Страшный вечер. Пока нет места ни словам, ни рассуждениям. Только молюсь! Храни вас Боже!» — написал он.

Сам Агаларов-младший также обратился со словами поддержки к тем, кто потерял родных. Вчера он вместе с отцом приехал к месту трагедии и наблюдал за пожаром и эвакуацией раненых.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в „Крокус Сити Холле“. Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь», — прокомментировал артист.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) заявил, что готов оплатить похороны каждого погибшего в «Крокусе», лечение и реабилитацию пострадавших.

«Любые беды и напасти всегда сплачивали нашу страну. Делали Россию еще крепче и сильнее. Напугать и сломать нас не получилось и в этот раз. Все мы одна большая семья, а в семье чужого горя не бывает», — сообщил певец.

Народный артист Григорий Лепс считает, что каждого причастного к теракту в «Крокусе» ждет возмездие.

«Страшная трагедия в концертном зале „Крокус Сити Холл“. Пусть будут прокляты те, кто это сделал! Пусть будут прокляты те, кто это организовал! Пусть будут прокляты те, кто это проплатил! И пусть будут прокляты те, кто об этом знал и не предупредил! Гореть вам в аду! Каждого ждет возмездие! Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Дай Бог вам сил и духа пережить это горе», — высказался он.

Продюсер Яна Рудковская не понимает, как подобное могло случиться.

Яна Рудковская: «Невероятное горе в „Крокусе“. 14 и 15 февраля провели два аншлага Димы Билана в „Крокусе“: 15 тысяч зрителей было. Я 12 лет провожу там концерты и знаю эту площадку наизусть, у нас каждый концерт 200 человек было охраны от „Крокуса“. Не понимаю, как такое могло произойти... Слезы и боль. Соболезнования. Эмину и Аразу — сил», — подчеркнула она.

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