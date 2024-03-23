Что западные СМИ пишут о теракте в «Крокусе», кого и почему осуждают

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вчера вечером, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел теракт. Как на случившееся отреагировали западные СМИ и лидеры других стран?

Что известно о теракте в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник», который должен был начаться в 20:00 по московскому времени.

Нападавшие открыли огонь, после чего прогремели взрывы, затем возник пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания.

Пожар удалось локализовать. На данный момент известно о более 80 погибших, из них трое — дети. Пострадали более 120 человек.

СКР возбудил уголовное дело о теракте. В Брянской области остановили одну из машин, которая проходила по ориентировке.

Что о теракте пишут западные СМИ

Через несколько часов после теракта агентство Reuters и издание The New York Times сообщили, что запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) взяла на себя ответственность за теракт. По данным издания, США знали о планах террористов и имели разведданные о готовящемся в Москве теракте.

Однако пользователи Сети обратили внимание на то, что для поста в мессенджере взяли шаблон, который уже не используется. Позже выяснилось, что организация нигде не делала подобные заявления.

В The New York Times назвали нападение на «Крокус» самым жестоким терактом в Москве за десятилетие. Издание также передает, что американские официальные лица обеспокоены тем, что Кремль может обвинить в произошедшем Украину.

Washington Post привел рассказ об ужасающих кадрах с места трагедии.

«На видеозаписях, размещенных в российских Telegram-каналах, видно, как четверо мужчин в камуфляже входят в большой мраморный зал, а также как стрелки выпускают залпы по концертному залу, окутанному дымом. На других видеороликах видны десятки тел, скорчившихся на скамейках или на земле, а также сильный пожар, вырывающийся с крыши здания. На одном из видео стрелок в течение целой минуты открывает огонь в упор по группе людей, оказавшихся в ловушке», — пишет издание.

Британская The Guardian дает подробную хронику произошедшей трагедии, в частности публикует ролики из соцсетей, описывая это как «ужасающие сцены, на которых несколько человек просят о помощи с крыши концертного зала, когда она горит у них за спиной».

Немецкая газета Zeit цитирует представителя российского МИД Марию Захарову.

«Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о "кровавом теракте". Некоторые интернет-издания говорят о том, что ранения получили более 100 человек. Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится на северо-западной окраине российской столицы в пригороде Красногорска. Концертный зал был открыт в 2009 году и, по словам владельцев, рассчитан на более чем 7000 посетителей. Как сообщается, нападение произошло перед самым началом концерта российской рок-группы "Пикник"», — написал Zeit.

Французское издание Humanité обратило внимание на оружие, которое использовали террористы.

«Нападавшие использовали не только автоматическое оружие, но и взрывчатку. Вскоре после этого начался пожар. На видео, распространившихся в социальных сетях, видны столбы черного дыма, поднимающиеся над концертным залом. По сообщениям российских СМИ, „Крокус“ вмещает около 6,2 тысячи посетителей, а билеты на мероприятие, которое должно было состояться сегодня вечером, распроданы», — пишут журналисты.

Французский канал BFM TV напомнил, что Украина отрицает причастности к стрельбе, произошедшей в «Крокусе».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как на теракт отреагировали в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что произошедшему теракту в «Крокусе» не может быть никакого оправдания.

«Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания. Убежден, что все, принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия, будут установлены и понесут заслуженное наказание. В этот скорбный час желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим», — прокомментировал он.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что ЕС «шокирован сообщениями о теракте».

«ЕС шокирован сообщениями о теракте в „Крокус Сити Холле“ в Москве. ЕС осуждает любые нападения на гражданских лиц. Наши мысли со всеми пострадавшими российскими гражданами», — высказался он.

Представитель Белого дома Джон Кирби назвал кадры из Подмосковья «ужасными».

«Мы пытаемся получить больше информации, но предпочли бы, чтобы об этом рассказали российские власти. Кадры оттуда просто ужасны, на них тяжело смотреть. Наши мысли с теми, чьи близкие погибли в результате этого ужаснейшего нападения. Мы заранее не располагали сведениями об этом ужасном нападении. На данный момент нет никаких указаний на то, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе», — указал Кирби.

Глава МИД Италии Антонио Таяни выразил «осуждение всех форм терроризма и солидарность с семьями жертв», а президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования российским гражданам и руководству. Он также отметил, что надеется, что террористы будут «привлечены к ответственности, то есть арестованы или ликвидированы». По его мнению, США знали о готовящемся в теракте.

«7 марта посольство США призвало своих граждан не посещать ТЦ. Это же сделали потом британцы и еще кто-то. Это значит, что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что нечто произойдет», — напомнил Вучич.

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