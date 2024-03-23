Стало известно, кто взял на себя ответственность за теракт в Подмосковье Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

«Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) взяло на себя ответственность за произошедший 22 марта теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», передает агентство Reuters. Однако для поста в мессенджере взяли шаблон, который уже не используют, обратили внимание пользователи Сети, заподозрив фейк.

Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на концертный зал под Москвой, сообщает Telegram-канал группировки, ― пишет агентство.

О причастности ИГ говорят и в Вашингтоне, у США есть соответствующие разведданные, сообщил американский чиновник. По его словам, США предоставили России данные о потенциальном нападении.

Telegram-канал Baza ранее опубликовал ориентировки на предполагаемых террористов, атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Как утверждается, по меньшей мере четверо из них являются гражданами Таджикистана. Официального подтверждения этой информации нет.

Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях. Согласно информации канала, все предполагаемые преступники могут иметь при себе оружие и взрывчатые вещества.

Ранее Telegram-канал «112» со ссылкой на неназванный источник сообщил, что один из автомобилей, на котором могли скрыться атаковавшие «Крокус Сити Холл» террористы, остановили в Брянской области. По данным канала, всего в машине находились четыре человека, они бросились в бега.