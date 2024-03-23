CBS: у США есть доказательства о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»

У Вашингтона есть разведданные, подтверждающие причастность ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», пишет CBS News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, США предоставили России данные о потенциальном нападении.

При этом неназванный источник пояснил, что угрозы Соединенным Штатам пока нет. Другие подробности не приводятся.

Ранее Readovka сообщала, что ИГИЛ не брал на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле». Боевики нигде не делали подобные заявления, а вся информация, которая сейчас появляется в СМИ по этому поводу, является фейком.

Одними из первых о якобы причастности террористической организации к стрельбе в торговом комплексе заявили зарубежные издания. Однако пользователи Сети обратили внимание, что подобный шаблон анонса от ИГ уже несколько лет не используется группировкой.

Вечером 22 марта в «Крокусе» вооруженные автоматами люди открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник». По данным Telegram-канала Baza, в результате теракта погибли более 60 человек, еще свыше 100 пострадали. На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.