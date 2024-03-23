Под Брянском задержаны четверо предполагаемых террористов из «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Брянской области задержаны все четверо предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу в подмосковном концертном зале «Крокуса Сити Холл», сообщает Следственный комитет России. Отмечается, что следователи уже приступили к работе с ними.

Спецслужбами и правоохранительными органами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», — сказано в публикации.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал фото, на котором запечатлен предполагаемый автомобиль террористов из «Крокуса». По его данным, Renault Symbol обстреляли правоохранители неподалеку от деревни Хацунь Карачинского района Брянской области, когда водитель отказался остановиться.

В автомобиле находились четверо мужчин, двое из них были задержаны, остальным удалось сбежать в лес. Как утверждается, все из них являются гражданами Таджикистана. По данным Telegram-канала Baza, они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях. Официального подтверждения этой информации нет.

По разным данным, стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» устроили от 5 до 20 неизвестных в камуфляже. Также сообщалось, что в здании произошло несколько взрывов. Кровля здания частично обрушилась. Уточняется, что площадь пожара в здании и на его крыше составляет около 3 тысяч квадратных метров.