Появилось фото предполагаемого авто террористов из «Крокуса» под Брянском SHOT показал фото предполагаемого авто террористов из «Крокуса» под Брянском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал фото, на котором запечатлен предполагаемый автомобиль террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле». По его данным, Renault Symbol обстреляли правоохранители неподалеку от деревни Хацунь Карачинского района Брянской области, когда водитель отказался остановиться.

Отмечается, что в автомобиле находились четверо мужчин, двое из них задержаны, остальным удалось сбежать в лес, их ищут. Как пишет канал, машина досмотрена, в ней обнаружены пистолет и автомат.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал ориентировки на предполагаемых террористов, атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл». Как утверждается, по меньшей мере четверо из них являются гражданами Таджикистана. По данным канала, они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях. Официального подтверждения этой информации нет.

В числе подозреваемых оказались 37-летний Махмадрасул Насридинов, 51-летний Ривожидин Исмонов, 21-летний Шохинджонн Сафолзода и 29-летний Рустам Назаров. Кто из них задержан, пока неизвестно.

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, сотрудники правоохранительных органов продолжают розыск остальных подозреваемых. По его словам, к операции подключены все силовые ведомства страны. Как выяснил депутат, в салоне автомобиля были найдены пистолет Макарова, магазин к модернизированному автомату Калашникова и паспорта граждан Таджикистана.