Стали известны подробности задержания возможных террористов из «Крокуса» Хинштейн: предполагаемых террористов из «Крокуса» преследовали со стрельбой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Белый автомобиль Renault, на котором передвигались предполагаемые террористы из «Крокус Сити Холла», обнаружили в районе деревни Хацунь Брянской области, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, подозреваемые попытались скрыться от преследования. Как стало известно парламентарию, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть стрельбу. Подтверждения этой информации от других ведомств нет.

В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 03:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый, — написал он.

Хинштейн добавил, что сотрудники правоохранительных органов продолжают розыск остальных подозреваемых. По его словам, к операции подключены все силовые ведомства страны. Как выяснил депутат, в салоне автомобиля были найдены пистолет Макарова, магазин к модернизированному автомату Калашникова и паспорта граждан Таджикистана.

Агентство Reuters ранее сообщило, что «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) взяло на себя ответственность за произошедший 22 марта теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Однако для поста в мессенджере воспользовались шаблоном, который уже не используют, что может говорить о фейки.