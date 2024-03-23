Теракт в «Крокус Сити Холле»: как это было внутри, рассказы очевидцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» группа людей в камуфляже открыла стрельбу из автоматов по сотрудникам заведения и поклонникам группы «Пикник». Что о теракте рассказали посетители концертного зала и представители охраны?

Что происходило в концертном зале «Крокуса»

Telegram-канал «112» со ссылкой на одного из музыкантов «Пикника» сообщил, что люди сначала не поняли, что неизвестные открыли стрельбу. Публика решила, что это не взрывы, а шум от спецэффектов.

«Все произошло перед концертом. Мы пошли проверять, но нас остановили. Мы забаррикадировались в гримерке на какое-то время, а потом нас вывели. Мы даже не поняли, что стреляют. Думали, не те спецэффекты сработали», — рассказал музыкант.

Присутствующая во время стрельбы в концертном зале «Крокуса» женщина также рассказала, как один из зрителей помог спасти десятки людей, обезвредив стрелявшего, пишет Telegram-канал Baza.

«61-летняя Елена пришла на концерт со своей дочерью и знакомым. Они сидели в бельетаже, когда началась стрельба. По ее словам сначала многие зрители приняли стрельбу за фейерверк, но потом ее знакомый сказал, что пора уходить. Многие зрители ринулись к сцене, потому что в той стороне находился запасной выход. Однако чуть позже Елена заметила, что около сцены стоял один из террористов, который вплотную расстреливал всех, кто бежал в ту сторону», — говорится в сообщении канала.

По словам женщины, зрители не сразу поняли, что у сцены также находился вооруженный человек. Елене удалось спрятаться за щитком, а когда стрельба утихла, она увидела, как молодой человек прыгнул на террориста, отнял у него автомат и ударил прикладом.

«Молодой человек на него прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял у него автомат и прикладом его бил. <...> Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу. Очень много народу он спас. Я не знаю, остался ли он жив», — рассказала Елена.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из очевидцев трагедии сообщил NEWS.ru, что в момент стрельбы ему удалось спрятаться за стульями. По словам собеседника, повсюду были слышны крики, стрельба и звуки взрывов.

«В момент стрельбы находились в здании. Потом еще что-то громыхнуло. Нам удалось спрятаться за стульями, позже нас вывели оттуда. Повсюду были крики и стрельба. Видел стрелявших с верхних этажей, трое были в камуфляжных костюмах и один без. Пострадавших и раненых было очень много. Лежали на полу, когда нас выводили. Слышны были звуки перестрелки», — отметил он.

Что рассказал охранник «Крокус Сити Холла» о теракте

Один из охранников, дежуривших в развлекательном центре в момент нападения, рассказал, что нападавшие начали стрелять с улицы, перед входом в «Крокус Сити Холл», сообщает Baza.

«Когда началась стрельба, я стоял у центрального входа на первом этаже. Стрелять начали с улицы, стекла сразу посыпались. У входа стояли еще три охранника, мы спрятались за деревянным рекламным щитом, и нападавшие прошли в 10 метрах от нас. Они стали беспорядочно стрелять по людям на первом этаже, потом ушли в сторону то ли концертного зала, то ли океанариума», — уточнил он.

По словам охранника, когда стрельба утихла, он с коллегами вышел к центральному входу, где администраторы «Крокуса» уже оказывали помощь раненым.

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