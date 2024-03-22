«Думали, не те спецэффекты сработали»: очевидцы о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

22 марта в одном из крупнейших концертных залов «Крокус Сити Холл» произошел теракт, жертвами которого стали 40 человек. Что рассказали о ЧП очевидцы, как они спаслись?

Что случилось в «Крокус Сити Холле»

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». Люди в панике бежали с места ЧП. По данным ФСБ, погибло 40 человек, более 100 пострадали.

Сообщалось, что по стоящим около здания людям открыли огонь по крайней мере три человека в камуфляже. Позже появились сведения, что их могло быть до 20. На опубликованных кадрах видно, что злоумышленники застрелили как минимум четырех человек, которые остались лежать у входа. Затем вооруженные люди направились непосредственно в концертный зал, где также открыли огонь. Люди в панике начали бежать из зала, часть из них начала прятаться между креслами.

Несколько нападавших, по данным Telegram-канала SHOT, забаррикадировались в горящем здании. По предварительным данным, четверым преступникам удалось скрыться с места преступления, сообщает Baza. Эти данные не подтверждены.

Что известно о первых минутах теракта в «Крокусе»

Telegram-канал «112» со ссылкой на одного из музыкантов «Пикника» сообщил, что люди сначала не поняли, что неизвестные открыли стрельбу. Публика решила, что это не взрывы, а шум от спецэффектов.

«Всё произошло перед концертом. Мы пошли проверять, но нас остановили. Мы забаррикадировались в гримёрке на какое-то время, а потом нас вывели. Мы даже не поняли, что стреляют. Думали, не те спецэффекты сработали», — рассказал музыкант.

Очевидцы рассказали «Москве 24», что звуки стрельбы были слышны прямо перед выступлением музыкальной группы «Пикник». Сидевшие в бельэтаже сначала легли на пол, но, увидев, что люди начали уходить, решили тоже выбираться из зала.

«Мы сидели в бельэтаже, потом услышали стрельбу: начали двигаться вниз и поняли, что внизу тоже стреляют. Мы легли на пол, потом поняли, что все люди наверх идут, начали двигаться наверх. Выбрались в итоге куда-то наверх. Стали спускаться по эскалаторам», — рассказал один из очевидцев.

Свидетели происшествия рассказали, что стрельба велась со всех сторон.

Readovka опубликовала кадры стрельбы боевиков. На видео видно, что террористы открыли огонь по людям, которые пытались спастись. Люди бросались за сидения, чтобы уберечься от пуль.

Некоторые отмечают, что все, кто успел услышать стрельбу, побежали вправо, а тех посетителей, которые были у входа, расстреляли боевики.

Как очевидцы описали нападавших в «Крокусе»

Очевидцы сообщили, что на «Крокус Сити Холл» напали мужчины с черными бородами и в бронежилетах. Другой очевидец рассказал, что успел заметить только одного боевика. Террорист был одет в черную одежду.

Собеседник Telegram-канал Mash сообщил, что террористы были в бронежилетах и с рюкзаками. Кроме того, он уточнил, что некоторые несли в руках автоматы АКМ.

«Некоторые несут на себе разгрузки с различными боеприпасами. Как минимум двое из нападавших имеют при себе рюкзаки, возможно, с зажигательной смесью», — добавил очевидец.

В разговоре с Telegram-каналом «RT на русском» свидетели ЧП уточнили, что одна из женщин, сидевшая на верхних рядах, видела нападавших и слышала звук падающих на пол гильз.

Очевидцы отметили, что первыми покидать здание стали находящиеся на верхних рядах, поскольку сидевшие на нижнем этаже не сразу услышали стрельбу. По словам девушки, звуки издалека были похожи на взрывы хлопушек.

В разговоре с Readovka зрители рассказали, что чудом спаслись. Один из них рассказал, что отходил в туалет, а уже спустя 20 минут после этого началась стрельба.

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