Очевидец рассказал подробности о стрельбе в «Крокус Сити Холле» Очевидец стрельбы в «Крокусе»: пострадавших и раненых очень много

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пострадавших и раненных во время стрельбы, которая произошла в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, очень много, рассказал NEWS.ru очевидец произошедшего. По словам собеседника, повсюду были слышны крики, стрельба и звуки взрывов.

Мы не из Москвы, приехали на пару дней с семьей. В момент стрельбы находились в здании. Потом еще что-то громыхнуло. Нам удалось спрятаться за стульями, позже нас вывели оттуда. Было очень страшно, повсюду были слышны крики и стрельба. Видел стрелявших с верхних этажей, трое были в камуфляжных костюмах и один — без. Пострадавших и раненых было очень много, — сказал очевидец.

Собеседник добавил, что, когда их выводили из здания, на улице находилось много машин скорой помощи, а территория уже была оцеплена. Он добавил, что слышал «звуки перестрелки».

По предварительным данным ФСБ, в результате теракта 40 человек были убиты. Еще более 100 пострадали. По разной информации, стрельбу устроили от 5 до 20 неизвестных в камуфляже. Также сообщалось, что в здании произошло несколько взрывов. Кровля здания частично обрушилась. Огнем охвачена треть строения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте. Она заверила, что всем им будет оказана помощь. По ее словам, виновные в произошедшем понесут «заслуженное и неизбежное» наказание.