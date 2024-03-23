Теракт в «Крокусе»: официальные данные, сколько жертв, что с нападавшими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Какие последние новости об этом известны, сколько людей погибло?

Что рассказали о теракте в ФСБ и СК РФ

По данным пресс-службы Кремля, Бортников сообщил Путину, что 11 человек, которых подозревают в теракте, были задержаны.

«Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в „Крокус Сити Холле“. Александр Бортников также информировал президента о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт», — говорится на сайте Кремля.

В ФСБ заявили, что предполагаемые преступники после совершения теракта направились в сторону российско-украинской границы.

«В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четверо террористов. В настоящее время они этапируются в Москву. Ведется работа по выявлению всех обстоятельств теракта. Уже установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике», — рассказали в ФСБ.

В СК РФ рассказали, что следственная группа продолжает работу на месте происшествия в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела. Продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими», — отметили в СК.

Также сообщается, что количество пострадавших на данный момент составляет 93 человека, но данная цифра, скорее всего, увеличится.

«Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы», — говорится в публикации СК РФ.

Что рассказали в Минздраве о состоянии пострадавших

По информации СК РФ, в результате теракте погибли 93 человека. Цифра может увеличиваться.

Согласно данным Минздрава Подмосковья, всего пострадал 121 человек. Из них 107 доставлены в различные медучреждениях Москвы и области, еще 14 пострадавшим оказывается амбулаторная помощь.

В ведомстве сообщили, что состояние 16 раненых, среди которых 1 ребенок, крайне тяжелое. Еще 44, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии.

Также Министерство здравоохранения Московской области опубликовало первый список погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел вечером 22 марта. В перечне значатся 37 человек. Среди них 19 мужчин и 18 женщин.

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