Что сейчас происходит у здания «Крокуса», удалось ли потушить пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы и Подмосковья несут цветы и зажигают свечи рядом с «Крокус Сити Холлом», который вчера подвергся атаке террористов, а сотрудники МЧС продолжают обливать конструкции здания. Что сейчас там происходит, какие последние новости?

Что сейчас происходит рядом с «Крокусом»

По информации РИА Новости, люди стали нести цветы и зажигать свечи напротив здания «Крокус Сити Холла».

Также в распоряжении NEWS.ru оказались кадры с места пожара после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». На фото и видео заметно, что над зданием после ликвидации возгорания поднимается дым.

Ранее были опубликованы кадры, на которых видно оцепление, выставленное вокруг здания. Сотрудники полиции никого не подпускают к сгоревшему концертному залу, но действуют спокойно и вежливо. Повернуть в сторону парковки невозможно, поскольку на въезде установлены камеры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал в своем Telegram-канале кадры изнутри здания, на которых видно, что оно сильно пострадало из-за пожара.

«Сейчас продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован. Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов пока продолжается», — написал он.

Удалось ли потушить пожар в «Крокусе»

Первый замначальника ГУ МЧС по Подмосковью Александр Перегуда сегодня утром заявил, что тушение отдельных очагов пожара в «Крокус Сити Холле» займет еще около полутора-двух часов.

«Сейчас мне нужно часа полтора-два, чтобы мы завершили тушение очагов пожара. Потом заходим, оцениваем обстановку, принимаем решения», — сказал он во время заседания оперштаба.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщали, что к тушению пожара были привлечены 477 человек. Для ликвидации возгорания также задействовано 183 единицы техники.

«По состоянию на 06:00 23.03.2024 сведения о погибших и пострадавших уточняются. Всего привлекается 477 человек и 183 единицы техники, в том числе от МЧС России 192 человека, 79 единиц техники», — пояснили в ведомстве.

По словам Воробьева, в настоящее время сотрудники МЧС продолжают работать в «Крокусе» и приступили к разбору зрительного зала.

«Спасатели продолжают работу на месте пожара. Привлечено 183 единицы техники и 477 человек. Утром они приступили к разбору самой сложной части — зрительного зала, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня. Об их ходе будем информировать», — написал губернатор Московской области.

По данным СМИ, площадь пожара в «Крокусе» достигла около 13 тыс. кв. м. К утру крыша над зрительным залом рухнула.

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