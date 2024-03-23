Опубликован первый список погибших при теракте в «Крокусе» Минздрав Подмосковья опубликовал список из 37 погибших при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало первый список погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел вечером 22 марта. В перечне значатся 37 человек. Среди них 19 мужчин и 18 женщин.

До этого МЧС России обнародовало поименный список госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле». Перечень был составлен на основе данных Минздрава, в него попали 107 человек. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли трое детей, в больницы были доставлены пятеро несовершеннолетних граждан. Общее число погибших, по данным Telegram-канала Baza, составило 82 человека.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что белый автомобиль Renault, на котором передвигались предполагаемые террористы из «Крокус Сити Холла», нашли в районе деревни Хацунь Брянской области. По его словам, на машине подозреваемые пытались скрыться от преследования. Как подчеркнул парламентарий, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть стрельбу. Хинштейн также добавил, что ведется розыск остальных подозреваемых.