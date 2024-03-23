Опубликован поименный список госпитализированных после теракта в «Крокусе» МЧС обнародовало список 107 госпитализированных после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России обнародовало список граждан, госпитализированных после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Перечень составлен на основе данных Минздрава и опубликован на официальном сайте ведомства. В списке значатся 107 человек.

Список госпитализированных в лечебные учреждения в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 09:00 (по данным Минздрава России), — сказано в сообщении.

По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей. Также известно, что в больницы были доставлены пятеро несовершеннолетних граждан. Согласно информации Telegram-канала «112», число погибших увеличилось до 82 человек.

Ранее сообщалось, что «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) взяло на себя ответственность за теракт в концертном зале Подмосковья. Однако при этом представители группировки использовали для публикации поста в Telegram шаблон, который уже не применяют.

Командир отряда штурмовиков в ДНР Дмитрий Дементьев считает, что подготовка к теракту в «Крокус Сити Холле» могла длиться около двух недель. По его словам, в концертном зале действовали профессионалы, которым хватило бы этого времени. Дементьев добавил, что целью атаки, скорее всего, было устрашение власти.