Названа возможная цель теракта в «Крокус Сити Холле» Эксперт по безопасности Дементьев назвал теракт в «Крокусе» актом устрашения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подготовка к теракту в «Крокус Сити Холле» могла длиться около двух недель, предположил в разговоре с NEWS.ru командир отряда штурмовиков в ДНР, эксперт по безопасности Дмитрий Дементьев. По его словам, в концертном зале действовали профессионалы, которым хватило бы этого времени. Он также высказал мнение, что целью атаки было устрашение власти.

Я думаю, две недели. Если это профессионалы, две недели им было достаточно. И то, что о произошедшем теракте было известно заранее, я так думаю, они сами и могли запустить эту информацию, чтобы посмотреть, насколько оперативные и какие ходы будут у наших спецслужб. На будущее для себя понимать, какая будет реакция, — заявил Дементьев.

Он не стал называть предполагаемых виновников, пока не будут сделаны выводы со стороны следственных органов, однако отметил, что устроившая теракт группа действовала профессионально. По его словам, подготовка была основательная — все продумали до мелочей.

Исходя из того, что я видел, как они себя вели, это были люди не хаотично двигающиеся. Это был спецназ, наверное лучшие из его состава. Потому что, учитывая, как они зашли, как они хладнокровно себя вели, то есть все действия были заранее подготовлены. И то, что они смогли еще после этого и скрыться, вот это о многом говорит, конечно, — заявил командир.

Говоря о цели теракта, Дементьев подчеркнул, что в первую очередь подобные атаки совершаются, чтобы запугать власть. Террористы, по его словам, показывают, что они ни перед чем не остановятся и готовы в будущем воздействовать на руководство страны, в том числе подобным образом.

Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске произошел теракт. Группа людей в составе не менее пяти человек устроила стрельбу и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате действий террористов, по последним данным, погибли 82 человека, еще 183 пострадали. Среди жертв оказались дети — не менее трех, в числе пострадавших также есть несовершеннолетние — сейчас известно о восьмерых.