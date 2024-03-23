Минздрав Подмосковья уточнил число погибших детей при теракте в «Крокусе» Минздрав Подмосковья: трое детей погибли при теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Трое детей погибли при теракте в «Крокус Сити Холле», следует из данных о госпитализации пострадавших на сайте Минздрава Подмосковья. Также известно, что в больницы были доставлены пятеро несовершеннолетних.

В разделе списка «биологическая смерть» указаны трое детей и двое мужчин. При этом глава Минздрава Михаил Мурашко уточнял, что в общей сложности в больницы поступили 115 человек, пятеро из них дети.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что число погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек. По данным источников канала, среди жертв оказались трое детей.

Также сообщалось, что число пострадавших при теракте в Подмосковье увеличилось до 183 человек. При этом среди них восемь детей. Официально эта информация не подтверждалась.

До этого Следственный комитет России сообщал, что в результате стрельбы в концертном зале в Красногорске погибли по меньшей мере 60 человек. Количество жертв может увеличиться, предупредило ведомство.

Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске произошел теракт. Группа людей в составе не менее пяти человек устроила стрельбу и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл».