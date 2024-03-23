«Россия вздрогнет»: украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие политики и общественные деятели подозревают, что Украина причастна к теракту, произошедшему 22 марта в «Крокус Сити Холле». Какие подробности известны?

Что известно о теракте в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье случился вчера, 22 марта, перед концертом группы «Пикник», который должен был начаться в 20:00 по московскому времени.

Нападавшие открыли огонь, после чего прогремели взрывы, а затем возник пожар. Он почти полностью уничтожил верхние этажи здания.

Пожар удалось локализовать. На данный момент известно о 150 погибших. Цифра не окончательная. Более 120 человек также пострадали во время инцидента.

СКР возбудил уголовное дело о теракте. В Брянской области задержаны все четверо предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу в «Крокусе».

Один подозреваемых в теракте рассказал, что организатор преступления предложил ему 500 тысяч рублей за участие в стрельбе. Мужчина заявил, что его месяц готовили к преступлению. Присоединиться к террористам ему предложил некий помощник проповедника. При этом задержанный сообщил, что не получил всю сумму, ему перевели только часть средств на банковскую карту.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кто и почему обвинил в теракте Украину

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности сообщили, что подозреваемые в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» имели контакты с украинской стороной. По информации силовиков, после нападения террористы собирались перейти границу России и Украины.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что подозреваемые в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не доехали 100 км до границы с Украиной. Она предположила, что Киев мог «сорваться с цепи» или ему поступила соответствующая команда.

«100 км упыри не доехали до украинской границы... Уже понятно, что все было срежиссировано небратьями. А дальше вопрос: пес в вышиванке сорвался с цепи или ему дали такую команду? В любом случае виноват дрессировщик», — написала журналистка в Telegram-канале.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «террористы понимают только ответный террор». По его мнению, необходимо противопоставить силу, а «смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей».

«Если будет установлено, что это террористы киевского режима, то иначе поступать с ними и их идейными вдохновителями невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние», — подчеркнул Медведев.

Депутат Госдумы Петр Толстой назвал произошедшее «жестоким, хорошо спланированным терактом». Он уверен, что случившееся нельзя рассматривать вне контекста спецоперации.

«Все делается и будет сделано, чтобы преступники не ушли от справедливого возмездия. Этот теракт невозможно рассматривать вне контекста СВО, войны с коллективным Западом за мирное будущее наших детей. Этот страшный день заставит лишь сильнее сплотиться, чтобы бороться до победы», — написал Толстой в Telegram-канале.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина может быть причастна к теракту в «Крокус Сити Холле».

«Нужно непременно проверить, как соблюдались в здании меры безопасности, но, судя по тому, что убит был один из охранников, их спешно нужно усиливать на большинстве публичных мероприятий», — прокомментировал он.

Актер Алексей Гаврилов считает, что причастность украинской стороны к теракту в «Крокусе» стоит рассматривать как одну из наиболее вероятных версий.

«Причастность украинской (а за ней и американо-британской) стороны к теракту в „Крокус Сити Холле“ необходимо рассматривать как одну из самых вероятных версий. В любом случае ясно, что теракт готовили из-за рубежа», — высказался звезда «Универа» в соцсетях.

Многие россияне в Сети также считают, что к трагедии могут быть причастны украинские службы:

«Кому еще это нужно? Ну явно же не радикалам с Ближнего Востока. Остается только один кандидат»;

«На Украине думают, что Россия вздрогнет. Но это вряд ли. Такое нашу страну на протяжении всей истории только объединяло»;

«Мне лично все очевидно. Соглашусь с военкорами, что Украина таким способом перекрывает неудачи на поле боя»;

«Украинцы или нет, но надо тщательно расследовать это дело. Одного заказчика мало. Ну Украина. Ну и что дальше-то? Дальше какие действия? Нужны фамилии, пособники и прочее, а не только какая-то абстрактная страна».

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев не причастен к теракту в «Крокусе».

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