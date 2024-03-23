«Уничтожить выродков»: что сказали власти о теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, жертвами которого стали по меньшей мере 40 человек, более 100 получили ранения. Что сказали российские власти о ЧП, кто призвал «уничтожить выродков»?

Как Медведев призвал наказать террористов

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «террористы понимают только ответный террор». По его мнению, необходимо противопоставить силу, а «смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей».

«Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние», — подчеркнул политик.

Что сказали в Кремле о теракте в «Крокус Сити Холле»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле». Он отметил, что уполномоченные службы регулярно докладывают президенту о принимаемых мерах.

«В первые минуты произошедшего в „Крокус Сити Холле“ президенту было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания», — сказал Песков.

Как МИД отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле»

Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.

«Поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в „Крокус Сити Холле“ и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Мария Захарова

Что в Госдуме сказали о теракте в «Крокус Сити Холле»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал «уничтожить выродков», устроивших теракт в концертном зале. Вместе с этим он отметил, что сейчас приоритетной задачей является помощь пострадавшим.

«От рук вооруженных бандитов погибли и пострадали беззащитные люди .<...> Правоохранительные органы выполняют свою работу. Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы Петр Толстой назвал ЧП «жестоким, хорошо спланированным терактом». Парламентарий заверил, что боевикам не удастся скрыться от правосудия.

«Все делается и будет сделано, чтобы преступники не ушли от справедливого возмездия. Этот теракт невозможно рассматривать вне контекста СВО, войны с коллективным Западом за мирное будущее наших детей. Этот страшный день заставит лишь сильнее сплотиться, чтобы бороться до Победы», — написал он в своем Telegram-канале.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что Украина может быть причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». Кроме того, политик призвал проверить условия обеспечения безопасности в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Он отметил, что один из охранников был убит.

«Нужно непременно проверить, как соблюдались в здании меры безопасности, но, судя по тому, что убит был один из охранников, их спешно нужно усиливать на большинстве публичных мероприятий», — сказал Журавлев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Петр Толстой

Как Совет Федерации поможет пострадавшим

Спикер СФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте. Она заверила, что всем им будет оказана помощь. По ее словам, виновные в произошедшем понесут «заслуженное и неизбежное» наказание.

«Сил им (семьям жертв. — NEWS.ru) пережить эту трагедию <...>. Это страшное, невыносимое горе. Государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим. Мужества всем нам, всему обществу, вынести этот удар», — написала она.

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