Медведев: террористы понимают только ответный террор

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что терактам, подобным теракту в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт.

Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей, — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что если будет доказана причастность к этому теракту руководства Украины, то все причастные к этому «должны быть найдены и безжалостно уничтожены». К числу подготовителей теракта он отнес и официальных лиц государства, совершившего злодеяние.

До этого стало известно, что вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» как минимум пятеро людей в камуфляже открыли стрельбу из автоматов. После стрельбы начался сильный пожар. Также в здании произошел взрыв. Кровля торгового комплекса частично обвалилась. В концертном зале до сих пор могут быть заблокированы до 200 человек, передавали источники.

Очевидцы рассказали, что теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» устроили порядка 20 человек. При этом в торговом центре что-то рухнуло, были слышны крики людей. Telegram-канал «112» информировал, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». По его данным, еще более 100 посетителей ранены.