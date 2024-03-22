Песков: Путину сообщили о теракте в «Крокусе» в первые минуты

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президенту Владимиру Путину в первые минуты доложили о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле», сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что уполномоченные службы регулярно докладывают президенту о принимаемых мерах.

В первые минуты произошедшего в «Крокус Сити Холле» президенту было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания, — сказал Песков.

По предварительным данным ФСБ, в результате теракта 40 человек были убиты. Еще более 100 пострадали. По разным данным, стрельбу устроили от 5 до 20 неизвестных в камуфляже. Также сообщалось, что в здании произошло несколько взрывов. Кровля здания частично обрушилась. Огнем охвачена треть строения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте. Она заверила, что всем им будет оказана помощь. По ее словам, виновные в произошедшем понесут «заслуженное и неизбежное» наказание.

В метрополитене Москвы для обеспечения безопасности проводятся усиленные досмотры пассажиров. В частности, ведомственная охрана и полиция ведут проверки на станции «Мякинино».