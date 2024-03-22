В московском метро усилили досмотры пассажиров Дептранс: в метрополитене Москвы проходят усиленные досмотры пассажиров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В метрополитене Москвы для обеспечения безопасности проводятся усиленные досмотры пассажиров, информирует пресс-служба столичного дептранса. В частности, ведомственная охрана и полиция ведут проверки на станции «Мякинино».

Наш приоритет — безопасность пассажиров, персонала и инфраструктуры. Вопросы безопасности в Московском метрополитене всегда на первом месте, проходят усиленные досмотры пассажиров, — говорится в сообщении.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». На видео с места стрельбы были слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытались найти укрытие. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

По официальным данным, в результате теракта погибли 40 человек, еще более 140 посетителей ранены. Стрельбу, согласно обнародованной информации, устроили от 5 до 20 неизвестных в камуфляже. Также сообщалось, что в здании произошло несколько взрывов. Кровля торгового комплекса частично обрушилась.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в «Крокус Сити Холле» кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление. Со всего мира поступают звонки с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией, констатировала дипломат.