Депутат Журавлев призвал проверить «Крокус» на соблюдение мер безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Алексей Журавлев

Условия обеспечения безопасности в ТРЦ «Крокус Сити Холл» необходимо проверить в связи с произошедшим там терактом 22 марта, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что один из охранников был убит.

Нужно непременно проверить, как соблюдались в здании меры безопасности, но, судя по тому, что убит был один из охранников, их спешно нужно усиливать на большинстве публичных мероприятий, — сказал Журавлев.

В произошедшем теракте он обвинил Украину. Он обратил внимание, что в последнее время активизировались диверсионные группы на границе с российской Белгородской областью. В том числе в Москве сегодня была арестована ФСБ вооруженная группа. Журавлев призвал действовать с террористами бескомпромиссно и жестко.

При любой попытке атаки уничтожать на месте. И, конечно, обязательно нужно размотать всю цепочку - от исполнителей до тех, кто отдавал приказы. Где бы он ни находился, в Киеве, Лондоне или Вашингтоне. Недаром ведь западные посольства заранее предупреждали своих граждан, что выходить на московские улицы будет опасно, — сказал Журавлев.

По последним данным, в теракте 22 марта погибли не менее 40 человек. Не менее сотни человек ранены. Террористы вошли в ТРЦ вечером, незадолго до начала концерта группы «Пикник». Атаку вели по меньшей мере пятеро человек в камуфляже.