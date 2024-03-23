«Убил всех за 500 000 рублей». Что террорист рассказал о бойне в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале опубликовала видео допроса одного из задержанных, который может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле». Что об этом известно, как свой поступок объяснил предполагаемый террорист?

Что рассказал один из подозреваемых о теракте

В ходе допроса один из задержанных рассказал силовикам, что он действительно принимал участие в расстреле людей в «Крокусе». За это ему должны были заплатить порядка 500 тысяч рублей.

«Застрелил людей, за деньги. Деньги еще не получил, половину получил только на карту», — сказал предполагаемый террорист.

Он признался, что 4 марта прилетел из Турции, а приказ о расстреле людей ему якобы отдал один из помощников «проповедника» в Telegram-чате, который также и достал им оружие. К теракту, по его словам, он готовился около месяца, но конкретных имен людей, кого необходимо было убить, ему не назвали. Задержанный признался, что расстреливать нужно было всех подряд, «без разницы кого».

«Его помощник мне написал где-то месяц назад. Просто поздоровался сначала. Потом деньги мне предлагал, я согласился».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что рассказали в ФСБ и СК РФ о задержании террористов

Глава ФСБ Александр Бортников доложил сегодня президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, которые причастны к совершению теракта в «Крокус Сити Холле».

«После совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы. В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четверо террористов. В настоящее время они этапируются в Москву», — сообщили в ФСБ.

Также отмечалось, что у преступников были контакты на территории Украины, поэтому именно туда они направлялись после убийств в «Крокусе».

По информации Следственного комитета России, террористы использовали автоматическое оружие во время нападения на «Крокус Сити Холл».

«Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые», — говорилось в заявлении СК РФ.

Читайте также:

Теракт в «Крокусе»: официальные данные, сколько жертв, что с нападавшими

Что сейчас происходит у здания «Крокуса», удалось ли потушить пожар

Что с террористами, атаковавшими «Крокус»: кого поймали, кто они