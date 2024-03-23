Стало известно о связи участников теракта в «Крокусе» с Украиной ФСБ: задержанные за теракт в «Крокусе» имели контакты с украинской стороной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемые в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» имели контакты с украинской стороной, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. По его информации, которую приводит РИА Новости, после нападения преступники планировали перейти границу России и Украины.

После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне, — сказано в сообщении.

Согласно сведениям ФСБ, в общей сложности было задержано 11 человек, среди которых четверо террористов, принимавших непосредственное участие в теракте. Спецслужбы ведут работу по выявлению пособнической базы. В настоящее время установлено, что подозреваемые тщательно спланировали теракт. Оружие, которое использовали террористы, было заранее подготовлено в тайнике.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 93 человека. По информации ведомства, число погибших еще возрастет. Некоторые из жертв скончались от отравления продуктами горения в результате крупного пожара, который охватил здание после стрельбы.