СК назвал обновленное число погибших при теракте в «Крокусе» СК: количество погибших при теракте в «Крокус сити Холле» составляет 93 человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жертвами теракта в концертном зале «Крокус сити Холл» в Подмосковье стали 93 человека, сообщает Следственный комитет. При этом ведомство отмечает, что это число еще возрастет. Некоторые погибшие скончались из-за отравления продуктами горения в результате крупного пожара, который охватил здание после стрельбы.

На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, — сказано в публикации.

Предварительно, террористы использовали автоматическое оружие. Также установлено, что они подожгли помещения со зрителями — в том числе ранеными — легковоспламеняющейся жидкостью.

Ранее Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список первых опознанных погибших при теракте «Крокус Сити Холл». В перечне значатся 37 человек. Среди них 19 мужчин и 18 женщин.

До этого МЧС России обнародовало поименный список госпитализированных после теракта. В него попали 107 человек. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли трое детей, в больницы были доставлены пятеро несовершеннолетних.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал чудовищным теракт в подмосковном концертом зале. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По его словам, организаторы и исполнители атаки не останутся безнаказанными.