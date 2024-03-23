Патрушев заявил, что виновные в теракте в «Крокусе» будут наказаны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в подмосковном концертом зале «Крокус Сити Холл» является чудовищным, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По его словам, которые приводит РИА Новости, организаторы и исполнители атаки не останутся безнаказанными.

Глубоко соболезную родным и близким погибших в результате чудовищного террористического акта в Подмосковье. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказал Патрушев.

Следственный комитет сообщил, что жертвами теракта в концертном зале «Крокус сити Холл» в Подмосковье стали 93 человека. При этом ведомство отмечает, что это число еще возрастет. Отмечается, что некоторые погибшие скончались из-за отравления продуктами горения в результате крупного пожара, который охватил здание после стрельбы.

Тем временем МЧС России обнародовало список граждан, госпитализированных после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Перечень составлен на основе данных Минздрава и опубликован на официальном сайте ведомства. В списке значатся 107 человек.

По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей. Также известно, что в больницы были доставлены пятеро несовершеннолетних граждан. Согласно информации Telegram-канала «112», число погибших увеличилось до 82 человек.